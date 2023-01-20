В Гурьевском районе газифицировали поселок Петрово. Возможность пользоваться природным газом получили порядка 200 местных жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Топливо поступит в 73 домовладения. Для этого был построен газопровод высокого давления протяженностью 9,06 км с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам.

«Наша общая задача – ускорить темпы газификации региона, создать все необходимые условия, чтобы жители могли пользоваться более дешевым, чистым и экологичным видом топлива», - отметил вице-премьер Александр Рольбинов.

В этом году в Гурьевском районе также газифицируют домовладения в поселках Храброво, Высокое, Заливное и Рожково.