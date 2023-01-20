В двух поселках Неманского района заработали новые фельдшерско-акушерские пункты

. Фото: Правительство Калининградской области

В двух поселках под Неманом заработали новые фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщает Минздрав региона, модульный объект в Акулово установлен по проекту модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение», потрачено 5 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования. Еще 1,2 миллиона рублей получено из областного бюджета на проведение благоустройства территории.

В правительстве отметили, что объект здравоохранения появился в этом поселке впервые.

Новый ФАП в Новоколхозном открылся взамен прежнего здания по региональной госпрограмме развития здравоохранения. На эти цели из областного бюджета было выделено 4 миллиона рублей. Еще 713,5 тысячи направлено на закупку оборудования, 777 тысяч – на благоустройство территории.