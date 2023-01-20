В Гусеве перекроют улицы из-за легкоатлетического пробега

В субботу, 21 января, состоится легкоатлетический пробег «Ольховатка – Гусев», посвященный 78-ой годовщине Штурма Гумбиннена.

Об этом сообщает администрация Гусевского городского округа.

«В период с 12:00 до 14:00 будет ограничено движение по улице Школьной от перекрестка с проспектом Ленина, до перекрестка с улицей Железнодорожной», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет закрыто движение по ул. Профсоюзной, а также по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. Тимирязева в сторону ул. Школьной.

Нельзя будет заехать на территорию ФОКа.