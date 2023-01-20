Со стройки фельдшерского пункта в Талпаках украли бетонные плиты

Со стройплощадки фельдшерско-акушерского пункта в поселке Талпаки пропали дорожные железобетонные плиты. Выяснилось, что их кражу организовал, проявив криминальный талант, житель Гвардейского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

32-летний мужчина нашел покупателя, который без лишних вопросов согласился самостоятельно вывезти плиты, используя манипулятор. Злоумышленник заработал на сделке больше 66 тыс рублей.

Полиция нашла и покупателя, и продавца, в отношении которого возбудили уголовное дело.