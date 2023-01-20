Калининградцев приглашают на встречи с писателем-краеведом Владимиром Вороновым

Калининградский фотограф и краевед Владимир Воронов проведет несколько творческих встреч, на которых расскажет о будущей книге. Член Российского военно-исторического общества сейчас готовит к изданию первую часть новой книги «Кенигсберг-Калининград. Город-крепость», в которой описывается история фортификации на примере оборонительных сооружений — от Замка до Второго вального кольца с XIII до XX века.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в библиотеках пройдут встречи с автором:

25 января в 15:00 в Библиотеке им. космонавта А.А. Леонова (пр-т, Мира, 62);

9 февраля в 13:30 в Библиотека городского культурно-спортивного центра (ул. Карамзина, 48В);

11февраля в 14:00 в Библиотеке им. С. А. Снегова (ул. 9 Апреля, 5);

16 февраля в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова (Московский пр-т, 39).

Вход свободный.