Тяжелые травмы и переломы: В Калининграде на судоремонтном заводе с высоты упала люлька с рабочими

Люлька с рабочими упала с высоты около 20 метров на судоремонтном заводе в Калининграде. ЧП, в результате которого пострадали два человека, случилось в пятницу, 20 января. Об этом сообщает «Клопс».

Известно, что мужчины работали на судне «Сияние севера», стоящем в доке. В какой-то момент люлька с рабочими оборвалась и рухнула.

«35-летний калининградец получил тяжелые травмы тела, переломы обеих ног, подозрение на перелом таза и позвоночника. Его 36-летний напарник сломал ребра, у него заподозрили травмы легкого и перелом ноги», - говорится в сообщении.

Рабочих экстренно госпитализировали.