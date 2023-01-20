В Калининграде провели чемпионат по армейскому рукопашному бою

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде завершился чемпионат Балтийского флота по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти кавалера ордена мужества Ивана Матыгина.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в поединках приняли участие более 100 военнослужащих. Бои состоялись в семи весовых категориях: от 60 до 85 килограммов.

Чемпионом стала команда «Авиатор», в которую вошли лучшие рукопашные бойцы смешанного авиационного соединения Балтийского флота. Второе и третье призовые места завоевали команды «Гроза» Балтийской военно-морской базы флота и «Тайфун» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота.

Сообщается, что сформированная сборная команда флота готовится выступить на чемпионатах Западного военного округа и Военно-Морского Флота по армейскому рукопашному бою.