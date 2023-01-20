Алиханов рассказал, в каких поселках Калининградской области появится интернет в ближайшие 2 года

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Фото: Александр КАТЕРУША
Власти Калининградской области в этом году предусмотрели 124 млн рублей для обеспечения поселков региона надежными каналами широкополосного доступа к Интернет. В списке мест, где появится интернет – около 40 населенных пунктов.
Об этом в Телеграм-канале сообщает губернатор Антон Алиханов.
«Часто на встречах слышу вопрос о доступе к Интернет в сельской местности, особенно важно это для семей с детьми-школьниками», - пишет он и приводит список планируемых к подключению поселков (работы займут 1-2 года):
Багратионовский муниципальный округ:
поселок Чехово
поселок Владимирово
поселок Ново-Московское
поселок Славяновка
поселок Медовое
Гурьевский муниципальный округ:
поселок Дружный
поселок Ласкино
поселок Добрино
поселок Маршальское
поселок Сосновка
Гусевский городской округ:
поселок Калининское
поселок Ольховатка
поселок Липово
поселок Кубановка
поселок Майское
поселок Поддубы
поселок Фурманово
Зеленоградский муниципальный округ:
поселок Мельниково
поселок Кумачево
Краснознаменский муниципальный округ:
поселок Неманское
поселок Весново
поселок Узловое
поселок Победино
Неманский муниципальный округ:
поселок Новоколхозное
Нестеровский муниципальный округ:
поселок Фурмановка
поселок Ясная Поляна
поселок Бабушкино
Озерский муниципальный округ:
поселок Красноярское
поселок Садовое
Полесский муниципальный округ:
поселок Заливино
поселок Славянское
поселок Зеленое
поселок Тургенево
Светловский городской округ:
поселок Черепаново
Славский муниципальный округ:
поселок Придорожное
поселок Заповедное
поселок Ржевское
Черняховский муниципальный округ:
поселок Калужское
Янтарный городской округ:
поселок Покровское