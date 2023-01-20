Алиханов рассказал, в каких поселках Калининградской области появится интернет в ближайшие 2 года

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининградской области в этом году предусмотрели 124 млн рублей для обеспечения поселков региона надежными каналами широкополосного доступа к Интернет. В списке мест, где появится интернет – около 40 населенных пунктов.

Об этом в Телеграм-канале сообщает губернатор Антон Алиханов.

«Часто на встречах слышу вопрос о доступе к Интернет в сельской местности, особенно важно это для семей с детьми-школьниками», - пишет он и приводит список планируемых к подключению поселков (работы займут 1-2 года):

Багратионовский муниципальный округ:

поселок Чехово

поселок Владимирово

поселок Ново-Московское

поселок Славяновка

поселок Медовое

Гурьевский муниципальный округ:

поселок Дружный

поселок Ласкино

поселок Добрино

поселок Маршальское

поселок Сосновка

Гусевский городской округ:

поселок Калининское

поселок Ольховатка

поселок Липово

поселок Кубановка

поселок Майское

поселок Поддубы

поселок Фурманово

Зеленоградский муниципальный округ:

поселок Мельниково

поселок Кумачево

Краснознаменский муниципальный округ:

поселок Неманское

поселок Весново

поселок Узловое

поселок Победино

Неманский муниципальный округ:

поселок Новоколхозное

Нестеровский муниципальный округ:

поселок Фурмановка

поселок Ясная Поляна

поселок Бабушкино

Озерский муниципальный округ:

поселок Красноярское

поселок Садовое

Полесский муниципальный округ:

поселок Заливино

поселок Славянское

поселок Зеленое

поселок Тургенево

Светловский городской округ:

поселок Черепаново

Славский муниципальный округ:

поселок Придорожное

поселок Заповедное

поселок Ржевское

Черняховский муниципальный округ:

поселок Калужское

Янтарный городской округ:

поселок Покровское