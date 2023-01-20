Уже больше 800 подписей: Жители Пионерского выступили против введения одностороннего движения в городе

Часть жителей Пионерского выступают против введения одностороннего движения в городе. Активисты создали петицию-обращение к властям – ее подписали 807 человек за двое суток.

В декабре 2022 года администрация Пионерского городского округа сообщила об утверждении Проекта организации дорожного движения Пионерского. Начали ставить новые дорожные знаки. Сообщалось, что ввести ПОДД в действие власти планируют как раз в первой половине 2023 года. Не все горожане идею поддержали.

Как сказано в петиции, одностороннее движение планируют ввести на улицах: Комсомольская, Советская, Парковая, Дачная, Армейская, Садовая, Рензаева, Донская, Стрелецкого, Железнодорожная, Новая, Смолькова, части ул. Вокзальной, в переулках Зеленый и Советский.

В петиции указано, что жители считают решение администрации Пионерского городского округа необдуманным, не учитывающим особенности уличной сети города и значительно ухудшающим транспортную логистику центра города, а также снижающим уровень комфорта и безопасности горожан и гостей города.

Горожане призывают к проведению открытых публичных обсуждений вопроса.