В Калининградской области военные инженеры провели учения по обезвреживанию взрывоопасных предметов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военные инженеры Балтийского флота провели тактико-специальное занятие по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, при этом применялись миноискатели «Коршун» и защитные костюмы сапера «Сокол».

Отмечается, что также в тренировке участвовали группы разминирования с минно-розыскными собаками.

«При выполнении учебно-боевых задач инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника», - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Одной из приоритетных задач, которой занимаются военнослужащие отдельного морского инженерного полка – обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны в Калининградской области.

В 2022 году флотские саперы выезжали более 400 раз для ликвидации взрывоопасных предметов.