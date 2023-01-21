Житель Тюмени требует от калининградки 200 тысяч за оскорбительные сообщения

Житель Тюмени намерен отсудить у калининградки крупную сумму за нравственные страдания. Об этом сообщает пресс-служба Полесского районного суда.

В 2022 году мужчина решал в суде имущественные разногласия с калининградкой, с которой он ранее сожительствовал. Пока делили имущество, женщина якобы присылала ему голосовые сообщения с оскорбительными высказываниями.

За это горожанку привлекли к административной ответственности и даже оштрафовали на 3 тысячи рублей, но обиженному тюменцу этого показалось мало. И он просит суд взыскать с женщины 200 тысяч рублей.

Судебное заседание по делу назначено на 9 февраля.