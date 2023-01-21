В Балтийске учреждение оштрафовали на 550 тысяч за разлив нефтепродуктов

Росприроднадзор завершил проверку по факту загрязнения нефтепродуктами придорожной канавы в районе Нижнего шоссе в Балтийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее писала «Комсомолка», в октябре 2022 года в канаве вдоль дороги, ведущей в порт, на протяжении 34 метров были обнаружены нефтепродукты. Общая площадь загрязнения составила102 квадратных метра.

Правообладателем загрязненного участка является ФГКУ «Балтийский отдел имущественных отношений». За неисполнение обязанностей по улучшению земель и охране почв учреждение было привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 550 тысяч рублей. Также организация должна рекультивировать загрязненные земли.