Доставка цемента в Калининград может подорожать на 20 процентов

Доставка цемента в Калининградскую область в 2023 году может подорожать. Об этом сообщает компания «Евроцемент».

«С 1 января 2023 года ОАО «РЖД» и Литва проиндексировали железнодорожные тарифы на перевозки грузов. Увеличение составило порядка 20 процентов. Также для цементников выросли цены на сопутствующие товары, в частности уголь и газ. Все это неизбежно скажется на себестоимости цемента и зеркально повысит издержки производителей и покупателей «серого золота», - говорится в сообщении компании.

В настоящее время «Евроцемент» поставляет продукцию в Калининградскую область сухопутным и морским маршрутами. Это прямые железнодорожные поставки через Литву и паромное сообщение Усть-Луга – Балтийск (биг-бэги и навальный цемент).

При этом квоты на поставки железнодорожным транспортом транзитом через Литву до сих пор официально не подтверждены, поэтому существует риск образования дефицита цемента в Калининградской области.