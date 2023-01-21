Минсельхоз выплатит 30 тысяч девочке, которую укусила бродячая собака

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В Калининграде суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу девочки, которую укусила бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В апреле 2022 года девочка шла в школу и ее укусила бродячая собака. После этого ребенок стал бояться собак и ходить в школу окружным путем.

Суд установил, что на момент причинения вреда несовершеннолетней ответственным исполнителем по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев являлось министерство сельского хозяйства Калининградской области. Поэтому ответственность за вред, причиненный ребенку укусом безнадзорного животного, должна быть возложена на это ведомство.

В результате суд взыскал с министерства в пользу несовершеннолетней в лице законного представителя Н. компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.