В Немане суд обязал компанию рекультивировать песчаный карьер

В Неманском районе суд обязал предприятие рекультивировать песчаный карьер. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Компания на участке 4,4 гектара проводила работы по добыче песчано-гравийной смеси. В ходе проверки выяснилось, что коммерсанты самовольно сняли и переместили плодородный слой почвы, а также складировали на участке отработанные пневматические шины и металлоконструкции.

Прокуратура обратилась в суд с требование обязать предприятие провести рекультивацию нарушенной части земельного участка. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.