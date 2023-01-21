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НовостиОбщество21 января 2023 8:20

В Немане суд обязал компанию рекультивировать песчаный карьер

Проверку провела прокуратура
Виктор Сергеев

В Неманском районе суд обязал предприятие рекультивировать песчаный карьер. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Компания на участке 4,4 гектара проводила работы по добыче песчано-гравийной смеси. В ходе проверки выяснилось, что коммерсанты самовольно сняли и переместили плодородный слой почвы, а также складировали на участке отработанные пневматические шины и металлоконструкции.

Прокуратура обратилась в суд с требование обязать предприятие провести рекультивацию нарушенной части земельного участка. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.