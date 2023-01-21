В Калининграде наркосбытчику грозит 20 лет колонии за сбыт мефедрона

32-летний калининградец задержан за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наркотики горожанин сбывал через интернет-магазин. При задержании у него нашли около 600 граммов мефедрона. Также наркотики были обнаружены при обыске у него дома.

Сотрудники полиции также установили место, где злоумышленник оставлял «закладки» с наркотиками. Он устраивал тайники в поле неподалеку от жилых домов, где прятал товар для своих потенциальных клиентов.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет. На время следственных действий фигурант помещен под стражу.