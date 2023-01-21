В Калининграде объявили в розыск 15-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 15-летнюю Мирру Винцелович. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 20 января школьница ушла из дома и до настоящего времени её местонахождения не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, шатенка, волосы до лопаток, глаза зелёные.

Была одета: куртка, штаны и ботинки черного цвета. При себе имела рюкзак.

Особые приметы: пухлые губы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Мирры Винцелович, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.