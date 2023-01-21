В Калининграде объявили сбор новогодних елок для переработки

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Региональное министерство природных ресурсов и экологии объявило сбор живых и искусственных елей для дальнейшей утилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Акция продлится до 25 января.

«На территориях сбора, площадках ТЦ «Виктория» в Калининграде, установлены два контейнера – один для елей живых и других хвойных деревьев, и другой - непосредственно для искусственных елей», - сообщили в министерстве.

Живые хвойные деревья будут переработаны в щепу, которая пойдёт на удобрения почвы в Ботаническом саду, а также в качестве компоста в фермерском хозяйстве.