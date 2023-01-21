Росгвардия изъяла у калининградцев 7 единиц гражданского оружия

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

С начала недели сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии провели 67 проверок обеспечения сохранности оружия. За нарушение правил оборота оружия составлено 9 административных протоколов. Изъято 7 единиц гражданского оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«К любому оружию следует относиться как к заряженному и готовому к выстрелу. Недопустимо направлять даже разряженное оружие в сторону людей и в места их возможного появления. Перед разборкой, чисткой и смазкой, другими манипуляциями важно проверить оружие на разряженность» – пояснил и.о начальника центра лицензионно-разрешительной работы Андрей Насонов.