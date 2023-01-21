Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 66 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 46 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 4,
Гурьевский городской округ - 2,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 4,
Краснознаменский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Черняховский городской округ – 2,
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