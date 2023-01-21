Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 66 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 46 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 4,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 4,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 2,

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