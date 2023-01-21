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НовостиОбщество21 января 2023 14:20

За месяц муниципальный кинотеатр в «Косме» посетили более 5 тысяч человек

Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

Меньше чем за месяц муниципальный кинотеатр в микрорайоне им. А. Космодемьянского посетили 5280 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Кинотеатр открылся на базе дворца культуры «Машиностроитель» 25 декабря 2022 года. Современный кинозал рассчитан на 504 места.

В выходные дни в «Космосфере» проходит по 5 киносеансов. Ценовая политика муниципального кинотеатра отличается от коммерческих развлекательных центров. Стоимость билета составляет от 100 до 150 рублей.