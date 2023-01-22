Калининградским сиротам разрешили участвовать в долевом строительстве жилищными сертификатами

В Калининградской области с этого года средства жилищного сертификата дети-сироты могут направить для оплаты долевого строительства. Соответствующие изменения внесены в нормативный документ, подписанный губернатором Антоном Алихановым. В региональном бюджете на реализацию сертификатов предусмотрено 251,7 млн рублей, и при необходимости эта сумма будет увеличена.

Ранее направить средства сертификата можно было на покупку квартиры или части жилого дома как на первичном, так и вторичном рынке. В 2022 году 278 жителей региона из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовали свое право на жилье, и 155 получили сертификат, зарегистрировав право собственности. Деньги в сумме более 346 миллионов рублей были перечислены на счета продавцов. Новоселье в специализированном жилищном фонде отпраздновали еще 123 человека, получив ключи от квартир, приобретенных правительством Калининградской области.