Калининградец - виновник ДТП заплатит за травмированного пассажира

В июне прошлого года житель Нестеровского района, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, в результате чего транспортное средство оказалось в кювете. Сам виновник ДТП отделался сравнительно легко, а вот его пассажиру пришлось пройти курс лечения, стоимость которого составила 32 тысячи рублей.

- В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области о взыскании с осужденного затраченных на лечение потерпевшего денежных средств, - сообщили в облпрокуратуре. - Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.