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НовостиОбщество22 января 2023 9:52

Калининградец - виновник ДТП заплатит за травмированного пассажира

Деньги пойдут в фонд обязательного медицинского страхования, оплативший лечение пострадавшего
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В июне прошлого года житель Нестеровского района, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, в результате чего транспортное средство оказалось в кювете. Сам виновник ДТП отделался сравнительно легко, а вот его пассажиру пришлось пройти курс лечения, стоимость которого составила 32 тысячи рублей.

- В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области о взыскании с осужденного затраченных на лечение потерпевшего денежных средств, - сообщили в облпрокуратуре. - Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.