В Калининграде «Шкода» вылетела на тротуар

Причину ДТП устанавливают госавтоинспекторы. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Сегодня, 22 января водитель автомобиля марки «Шкода Октавия», следуя по улице профессора Севастьянова в направлении улицы Пролетарской, не справился с управлением и напротив здания детского сада №87 выкатился за пределы проезжей части, снеся при этом два погонных метра ограждения тротуара. ДТП произошло в начале второго часа пополудни.

Судя по веселым лицам водителя и пассажиров иномарки, обошлось без пострадавших. Причину дорожной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.