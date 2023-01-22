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НовостиПроисшествия22 января 2023 12:14

В Калининграде «Шкода» вылетела на тротуар

В результате ДТП оказалось повреждено дорожное ограждение
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Причину ДТП устанавливают госавтоинспекторы.

Причину ДТП устанавливают госавтоинспекторы.

Фото: Игорь ОРЕХОВ

Сегодня, 22 января водитель автомобиля марки «Шкода Октавия», следуя по улице профессора Севастьянова в направлении улицы Пролетарской, не справился с управлением и напротив здания детского сада №87 выкатился за пределы проезжей части, снеся при этом два погонных метра ограждения тротуара. ДТП произошло в начале второго часа пополудни.

Судя по веселым лицам водителя и пассажиров иномарки, обошлось без пострадавших. Причину дорожной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.