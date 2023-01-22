В Калининграде «Шкода» вылетела на тротуар

Причину ДТП устанавливают госавтоинспекторы.
Фото: Игорь ОРЕХОВ
Сегодня, 22 января водитель автомобиля марки «Шкода Октавия», следуя по улице профессора Севастьянова в направлении улицы Пролетарской, не справился с управлением и напротив здания детского сада №87 выкатился за пределы проезжей части, снеся при этом два погонных метра ограждения тротуара. ДТП произошло в начале второго часа пополудни.
Судя по веселым лицам водителя и пассажиров иномарки, обошлось без пострадавших. Причину дорожной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.