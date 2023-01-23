Волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли «Динамо»

Волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли столичному «Динамо». Встреча состоялась в «Янтарном» 22 января и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первая партия выдалась напряженной, «Локо» не сумели реализовать моменты и в итоге потерпели поражение в самом ее конце. Вторая партия также оказалась не в пользу калининградок. Поддержка трибун не спасла – наши девушки допускают много ошибок и третья партия окончательно проиграна.

Таким образом «Локо» прерывает беспроигрышную серию из 11 побед.

Отметим, на этой игре был презентован гимн «Локомотива», а болельщиков было как никогда много. Увы, все это не спасло «Локо».

- Сами ошибались. В первых двух партиях не хватило. Третья – уже как следствие. Блок был по месту. Но где-то между рук провалился, где-то еще отскакивал. Надо, конечно, организовывать свою контратаку. Без контратаки, без брейковых мячей тяжело, - сказал после игры главный тренер «Локо» Константин Сиденко.