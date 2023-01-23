Убрали мусор и покрышки: На Куршской косе благоустраивают территорию поселка Лесной

Этап благоустройства участка морского побережья в Лесном стартовал на Куршской косе. Накануне сотрудники национального парка «Куршская коса» провели акцию по уборке территории от мусора.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, акция положила начало благоустройству этого участка побережья, в котором ключевым этапом станет реализация в 2023 году очередного берегоукрепительного проекта ГБУ «Балтберегозащита».

Отмечается, что узкая часть косы в районе Лесного отличается высокой степенью уязвимости. В 1975 году шторм подмыл основание маяка, который накренился и был впоследствии демонтирован – сегодня в море видны его бетонные основания. Позже авандюна в Лесном была полностью размыта, на месте установили свайныи железобетонный волногаситель, используя, в том числе автомобильные шины.

Со временем волны размыли старые конструкции. Не выдержало ударов стихии и летнее кафе с деревянным променадом.

«В настоящий момент остатки кафе и променада полностью демонтированы, строительный и бытовой мусор собран и вывезен, разбросанные автомобильные шины складированы в одном месте и ждут утилизации», - отметили на косе.