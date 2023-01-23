В Калининграде ищут мужчину с шаркающей походкой

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде пропал 63-летний Сергей Куликов – о его розыске объявили в группе поисково-спасательного отряда «Запад».

Сообщается, что мужчина 19 января ушел из дома на улице Сибирякова и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Примеры пропавшего: рост 165 см, худощавый, кучерявые седые волосы, карие глаза, усы.

Мужчина ходит медленно. Особая примета – шаркающая походка.

Был одет: синяя джинсовая куртка, черные джинсы, черные полуботинки и черная кепка.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии 8(4012) 508-038 или 8(4012) 520-444.