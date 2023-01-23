Гуляла с друзьями: В Калининграде полицейские разыскали 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома

Калининградские полицейские разыскали 15-летнюю Мирру В., ушедшую из дома. В розыск ее объявили накануне.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, школьница самовольно покинула место жительства еще 20 января.

Полицейские проверяли места возможного нахождения девочки и выяснили, что она скрывается у друзей в доме на ул. Нарвской.

«15-летнюю Мирру доставили в отдел полиции, где с ней проведена профилактическая беседа. Девочка передана законным представителям. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Все это время она гуляла с друзьями», - отметили в полиции.