В Светлогорске строительная фирма погасила долг после ареста грузовиков

В Светлогорске судебные приставы добились погашения миллионной задолженности, наложив ограничения на грузовые транспортные средства. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании со строительной фирмы 976 тысяч рублей в пользу индивидуального предпринимателя.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Калининградской области, с должником был заключен договор аренды строительной техники на сумму 1 млн рублей. Услуги были оплачены частично. Предприниматель обратился в суд, который обязал строительную организацию погасить долг по арендной плате, пени и госпошлину.

Только после ареста двух МАЗов 2020 года выпуска, чтобы не лишиться рабочей техники, фирма перечислила всю сумму задолженности взыскателю.