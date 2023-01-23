Школьники стали болеть чаще: За неделю в Калининградской области зарегистрировано 500 случаев COVID-19

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За прошедшую неделю в Калининградской области зарегистрировано 500 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, число выявленных случаев ковида на 8,5% больше, чем на предыдущей неделе 2023 года.

Число заболевших взрослых практически не изменилось. А вот дети болеют чаще.

«В структуре заболевших на прошлой неделе с 7,5% до 13% увеличилась доля детей до 18 лет. Всего зарегистрировано 66 заболевших коронавирусной инфекцией детей. Увеличение числа заболевших отмечено во всех группах детского населения, наибольший прирост - среди школьников в возрастной группе 7-14 лет», - отметили в Роспотребнадзоре.