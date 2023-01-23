Очередей нет: Таможня сообщает о ситуации на границе с Литвой 23 января

В понедельник, 23 января, на границе с Литвой очереди в обоих направлениях отсутствуют. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, но состоянию на 9.00 23 января за сутки сотрудники ТП МАПП «Чернышевское» оформили 146 большегрузов на въезд в Российскую Федерацию и 137 – на выезд.

Через посты областной таможни, расположенные на росийско-литовском и российско-польском участках таможенной границы, за минувшие сутки в сторону сопредельных республик проследовало 180 грузовых и 225 легковых машин.

В регион прибыло 183 грузовика и 229 легковых автомобилей.