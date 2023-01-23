В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 23 января нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 23 января, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- ул. А. Невского 76в,78,80-88а,90,92-104,108;

- ул. Марш. Баграмяна 4, ул. Красноярская 1-3,2-4,5 (детский реабилитационный центр), ул. Мариупольская 11-13,16-18, Московский пр-кт 42-46;

- ул. Н. Карамзина 6 (СОШ № 56),9,11(д/сад № 136),15,33,34,35(д/сад № 57), 37;

- ул. Кутузова 17,31,33-37,36-36а,38-40,41, 32,34б,36,38-40,39,41,42,44, 43-45,42-47, пр-кт Победы 28,32,34,36,38,47-51,53,55-59, ул. Закавказская 16,16а, 11,12,13,14 (д/сад № 7), 16-16а,17, ул. Адмиральская 1,3,6,8,9,11,13а, 8а,9-11, 7(д/сад № 7), ул. Донская 3,6,5-11,13-15, ул. Энгельса 1,2,4,5,8,7-9,11-13,15,17,19, Яблоневая аллея 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ул. Каштановая аллея 15, 14,15/1,15/2,17,19.

От холодной воды с 10.00 до 13.00 «Водоканал» отключит дом по ул. А. Невского 253 – ремонт участка 150-мм сети;

с 10.00 до 15.00 - ул. Звёздная 27-31 – ремонт 100-мм сети.