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НовостиОбщество23 января 2023 9:15

Житель Немана стрелял из пневматики в свою родственницу

Мужчина промахнулся, на него завели уголовное дело
Виктор Сергеев

На жителя Неманского района завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из поселков. Встретив 39-летнюю родственницу, с которой у него сложились неприязненные отношения, 33-летний злоумышленник стал угрожать ей убийством и выстрелил в ее сторону из пневматического пистолета. К счастью, мужчина промахнулся.

В ходе разбирательства участковый уполномоченный полиции изъял орудие преступления. Расследование уголовного дела продолжается.