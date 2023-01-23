Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 70 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 46 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Балтийский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 6,

Гусевский городской округ – 1,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 4.