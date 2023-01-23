Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 70 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 46 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Балтийский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 6,
Гусевский городской округ – 1,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 4.