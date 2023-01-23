В музее Гусева воссоздали квартиру 1980-х годов, там проведут вечер памяти Владимира Высоцкого

Фото: музей города Гусева.

Вечер памяти и встреча почитателей творчества Владимира Высоцкого, приуроченная к 85-летию поэта, пройдет в музее Гусева 25 января. Там воссоздали квартиру 1980-х годов, в этой необычной обстановке и соберутся гости квартирника.

Как рассказали в музее, встреча 25 января в 17.30 начнется с просмотра фильма «Каменный гость».

«В этот вечер обязательно будем говорить о жизни и творчестве поэта, читать его стихи, слушать песни - это будут записи с концертов на виниловом проигрывателе и, конечно, в живом исполнении гостей вечера», - рассказали организаторы.

Желающим принять участие в вечере, желающим выступить с песней или стихотворением необходимо записаться по телефону 8-999-797-55-67.