Задержанный за наркотики калининградец пытался дать взятку полицейскому

Весной 2021 года жителя Калининграда задержали с партией амфетамина. Мужчину доставили в отделение полиции, однако он предложил врио начальника ОНК ОМВД России по Центральному району взятку в размере 100 тысяч рублей, пообещав, что деньги передаст через посредника.

В качестве посредника злоумышленник привлек свою мать и, позвонив ей по телефону, попросил принести ему 60 тысяч рублей, которые он намеревался передать в качестве первой части взятки. Прибыв к зданию отделения полиции, мать не стала выполнять указания о передаче денег.

Суд признал мужчину виновным в хранении наркотиков в крупном размере и приготовлении у даче взятки должностному лицу. И приговорил его к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.