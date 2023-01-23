В Янтарном проведут ежегодный «Марш жизни»

. Фото: Александр Подгорчук

В Янтарном в воскресенье, 29 января, пройдет ежегодный «Марш жизни», посвященный памяти жертв Холокоста. Как сообщил «Комсомолке» глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин, в «Марше жизни» участвуют все желающие, а организатором мероприятия является Еврейская община города Калининграда.

Марш стартует в 11:00 от братской могилы в пос. Русское. Колонна направится в сторону Янтарного. На 12:30 намечено траурное мероприятие у памятника жертвам Холокоста в Янтарном.

Мероприятие проходит каждый год. Оно посвящено памяти семи тысяч убитых евреев зимой 1945 года. Тогда нацисты жестоко расправились с узниками концлагеря «Штутгоф», в основном это были женщины и дети.