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НовостиОбщество23 января 2023 13:22

Калининградец жестоко избил знакомую, которая плохо убралась в квартире

Мужчину приговорили к 3,5 года колонии
Виктор Сергеев

К 3,5 года лишения свободы приговорен житель Калининграда, который избил свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В феврале 2022 года горожанин выпивал в квартире своего приятеля на улице Тихорецкой. Вскоре к ним присоединилась общая знакомая, к которой спустя некоторое время мужчина стал предъявлять претензии по поводу некачественной уборки в квартире. А затем и вовсе избил ее, сломав несколько ребер.

Отбывать наказание любитель чистоты и порядка будет в колонии общего режима.