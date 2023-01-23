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НовостиЗвезды23 января 2023 13:51

Дом-музей Германа Брахерта запустил онлайн-проект, посвященный шедеврам скульптуры

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено музеем Брахерта

Новый виртуальный проект «Комментарии искусствоведа» запустил Дом-музей Германа Брахерта. Научный сотрудник музея, искусствовед Ирина Торопова в рамках проекта рассказывает о различных экспонатах, которые находятся в фондах музея, рассказывает их историю и обозначает художественные особенности.

Первый фильм, который уже выложен в сеть, посвящен одной из самых значимых и известных скульптурных работ Германа Брахерта – «Утренней заре».

Как рассказала искусствовед, эта работа выполнена из известняка в 1940 году.