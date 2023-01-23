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НовостиОбщество23 января 2023 14:04

Суд обязал власти Зеленоградска повысить качество питьевой воды в Коврово

У чиновников есть 6 месяцев на исправление ситуации
Виктор Сергеев

Суд обязал администрацию Зеленоградского района обеспечить должное качество питьевой воды в поселке Коврово.

В ходе проведенного исследования проба воды, полученная в колонке Коврово, не соответствовала нормативным требованиям. Гигиенические нормативы были превышены по показателям «Мутность», «Цветность» и «Железо общее».

Суд установил, что власти и «Водоканал» не исполняют возложенную на них законом обязанность обеспечить население водой надлежащего качества. И дал им 6 месяцев на исправление ситуации.