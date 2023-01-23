Калининградец украл со стройплощадки инструменты на 130 тысяч рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу инструментов со строительной площадки на улице Булатова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник проник в металлический контейнер и похитил бензиновый генератор, сварочный аппарат, отбойный молоток, шуруповерт, перфоратор и 2 турбинки. Ущерб составил 130 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

Как выяснили полицейские, чтобы перевезти похищенное, мужчина вызвал такси. Часть похищенного он оставил у друзей, часть сдал в ломбард, поэтому некоторые инструменты удалось изъять.

Злоумышленнику светит 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается, устанавливается причастность задержанного к иным преступлениям.