Калининградскому «положенцу» грозит до 15 лет «зоны»

Группа захвата не церемонилась с вором в законе. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 44-летнего жителя области, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Мужчина уже задержан сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке СОБРа Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, «вор в законе» после получения статуса «положенца» контролировал различные направления деятельности криминальных структур и обеспечивал их существование, а также следил за регулярным пополнением т. н. «общака» - подпольной казны, из которой финансируется противозаконная деятельность.

Статья 210.1 УК РФ, которую инкриминируют «положенцу», предусматривает для виновных лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с крупным штрафом.

- Кроме того, проведены обыски по месту жительства лиц, находившихся в преступных связях с задержанным, в ходе которых у 45-летнего гражданина были обнаружены и изъяты гранаты, - добавили в пресс-службе. - В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. У другого мужчины изъяли патроны и нарезное оружие – в этом случае вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.