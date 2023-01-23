Под Калининградом усиленно тренируются снайперы морской пехоты

Снайперы действуют в составе пар и групп. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Сразу несколько снайперских подразделений морской пехоты Балтийского флота в настоящее время отрабатывают специальные задачи в ночных условиях на полигоне «Хмелевка».

- Военнослужащие в составе снайперских пар и групп совершенствуют навыки по огневой, тактической и специальной подготовкам, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. - Практическая часть занятий включает элементы ведения разведки местности и ночного ориентирования на поле боя. Также оцениваются навыки маскировки с применением подручных средств и грамотные действия при подготовке схемы путей отхода.

До конца этой недели морпехам предстоит выполнить более 10 учебных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров.