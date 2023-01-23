В Мамоново бесплатно покажут фильм про блокаду Ленинграда

Всероссийский молодежный показ фильма «Африка», рассказывающего о настоящих дружбе, любви и сострадании в годы войны, покажут в Мамоново.

Как сообщает администрация городского округа, бесплатный показ фильма организует Мамоновский дом культуры совместно с Фондом «Мост поколений».

Попасть на кинопоказ смогут все желающие.

Художественная лента описывает события 1943 года, когда на окраине блокадного Ленинграда в опустевшей деревне остаются трое детей и их мать, которая ухаживает за больной младшей дочерью и уже слишком слаба для походов в лес в поисках пропитания. И тогда сыновья вдвоем отправляются в дорогу и оказываются перед недетским выбором — спасти от голодной смерти свою семью или умирающую раненую собаку, которую они находят на месте боя.

Показ фильма «Африка» состоится 27 января в Доме культуры Мамоново. Начало в 18:00.