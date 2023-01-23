Калининградский губернатор сообщил о закупках боевой амуниции

Российские бойцы не должны нуждаться ни в чем.
Фото: Telegram
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в социальной сети «Телеграм» опубликовал снимки камуфлированного обмундирования, тактических ботинок, снаряжения и аптечек. «Готовим закупки для наших ребят под лето» - гласит подпись под фотографиями.
Известно, что власти региона объявили о намерении всячески поддерживать участников специальной военной операции на Украине. Особенно тех бойцов, которые были мобилизованы осенью прошлого года.