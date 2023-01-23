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НовостиОбщество23 января 2023 17:00

Калининградский губернатор сообщил о закупках боевой амуниции

Для участников СВО приобретаются одежда, обувь, аптечки и прочее снаряжение
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Российские бойцы не должны нуждаться ни в чем.

Российские бойцы не должны нуждаться ни в чем.

Фото: Telegram

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в социальной сети «Телеграм» опубликовал снимки камуфлированного обмундирования, тактических ботинок, снаряжения и аптечек. «Готовим закупки для наших ребят под лето» - гласит подпись под фотографиями.

Известно, что власти региона объявили о намерении всячески поддерживать участников специальной военной операции на Украине. Особенно тех бойцов, которые были мобилизованы осенью прошлого года.