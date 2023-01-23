В Калининграде библиотеке на улице Бакинской присвоили имя Владимира Высоцкого

Имя поэта Владимира Высоцкого присвоили Библиотеке №20 на улице Бакинской, 13 в Калининграде. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель клуба «Высоцкий в Калининграде» Марина Цветкова. Решение о присвоении было принято накануне комитетом по социально политике администрации города.

Заместитель главы администрации города Алексей Силанов поблагодарил Марину Цветкову за активность и работу в деле популяризации творческого наследия Высоцкого.

Отметим, в течение года в библиотеке силами энтузиастов и почитателей таланта поэта проводили тематические мероприятия, в городе прошел конкурс чтецов, посвященный творчеству Высоцкого, памятная яхтенная регата и другие активности.

В этом году Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет.

В музее Гусева воссоздали квартиру 1980-х годов, там проведут вечер памяти Владимира Высоцкого.