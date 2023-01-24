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НовостиПроисшествия24 января 2023 5:14

Под Калининградом горел жилой дом

Огнем оказались повреждены две квартиры в поселке Прудки
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Глубокой ночью 23 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Прудки Багратионовского муниципального округа.

По прибытии на место расчетов пожарно-спасательных частей ПСЧ-18 и ПСЧ-3 в составе 13 человек на 3 единицах техники выяснилось, что горит шиферная кровля одноэтажного, с мансардой, кирпичного жилого дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, огнем были частично повреждены две жилые квартиры на общей площади 80 «квадратов». Пострадавших среди людей не оказалось.