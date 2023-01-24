Под Калининградом горел жилой дом

Глубокой ночью 23 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Прудки Багратионовского муниципального округа.

По прибытии на место расчетов пожарно-спасательных частей ПСЧ-18 и ПСЧ-3 в составе 13 человек на 3 единицах техники выяснилось, что горит шиферная кровля одноэтажного, с мансардой, кирпичного жилого дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, огнем были частично повреждены две жилые квартиры на общей площади 80 «квадратов». Пострадавших среди людей не оказалось.