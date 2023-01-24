Вертолетчики Балтфлота провели учения у берегов Калининградской области

Экипажи ударных Ми-24 и противолодочных Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты. В маневрах было задействовано порядка 10 вертолетов обеих модификаций. Особое место в программе подготовки занимали полеты в темное время суток.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, пилоты отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили условные учебные атаки на наземные цели с применением бортового вооружения. Кроме того, Ка-27ПЛ выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника.