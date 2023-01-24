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НовостиПолитика24 января 2023 5:22

Вертолетчики Балтфлота провели учения у берегов Калининградской области

Экипажи атаковали наземные цели, а также подводную лодку условного противника
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Экипажи ударных Ми-24 и противолодочных Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты. В маневрах было задействовано порядка 10 вертолетов обеих модификаций. Особое место в программе подготовки занимали полеты в темное время суток.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, пилоты отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили условные учебные атаки на наземные цели с применением бортового вооружения. Кроме того, Ка-27ПЛ выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника.