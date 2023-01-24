Калининград вошел в топ-10 направлений для отдыха в День влюбленных

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, где именно собираются наши соотечественники провести этот день, какой город или курорт они считают самой подходящей сценой для своего романа.

Самым романтичным городом оказался Сочи, собравший 26% всех броней на 14 февраля. Второе место занимает курорт Красная Поляна, а третье - Санкт Петербург (13% и 12% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха в День влюбленных:

1. Сочи, Краснодарский край - 2268 р. / 8 ночей;

2. Красная Поляна, Краснодарский край - 8512 р. / 6 ночей;

3. Санкт-Петербург, Ленинградская область - 2541 р. / 5 ночей;

4. Москва, Московская область - 3664 р. / 9 ночей;

5. Домбай, Карачаево-Черкесия - 4466 р. / 5 ночей;

6. Архыз, Карачаево-Черкесия - 9274 р. / 6 ночей;

7. Пятигорск, Ставропольский край - 1662 р. / 5 ночей;

8. Казань, Татарстан - 2153 р. / 4 ночи;

9. Калининград, Калининградская область - 2464 р. / 4 ночи;

10. Кисловодск, Ставропольский край - 1697 р. / 7 ночей