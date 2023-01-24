В Калининграде таджикистанец пытал своего сына раскаленной ложкой

ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудил в отношении 33-летнего гастарбайтера из Таджикистана уголовные дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

- Установлено, что подозреваемый кинул в лицо своему 12-летнему сыну пульт от телевизора, после чего нанес ребенку около 20 ударов шнуром по спине, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Но этого папаше показалось мало, и он прибег уже к более изощренным пыткам: нагрел столовую ложку на плите и приложил ее к руке подростка. Спасаясь от разъяренного родителя, мальчик выпрыгнул из окна второго этажа. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Как добавили в полиции, изверг-отец водворен в изолятор временного содержания. Ранее на учете в органах внутренних дел данная семья не состояла.